Фанатам популярной украинской группы «Бумбокс» напомнили об обязательном условии, необходимом для того, чтобы попасть на концерт артистов.

Как пишет Politeka.net, уже в этом месяце у «Бумбокс» начинается большой тур, в рамках которого группа выступит в других странах. Он продлится с 19 января до 9 апреля. За это время группа отыграет 29 концертов: 20 в Украине, шесть в США и по одному в Тель-Авиве, Канаде и Великобритании.

На странице группы в Инстаграм перед началом тура появилось важное уточнение. Так, фанатам напомнили, что для того, чтобы попасть на концерты, они должны быть вакцинированы против коронавируса.

«Обратите внимание, наше расписание, скорее всего, будет только дополняться – сейчас мы ждем подтверждения еще четырех концертов. Попасть на эти концерты легко: достаточно быть привитым, иметь желания и деньги. Приходите, приезжайте, прилетайте, приплывайте. Мы соскучились», - говорится в новой публикации.

Поклонники тут же отреагировали.

«А еще отпуск. Извините, не сдержалась», «а если несовершеннолетние? тоже нужно прививки, или можно иметь отрицательный ковид тест?», «А если билеты уже куплены, но не все вакцинированные? Что тогда делать, посещение только с двумя дозами?», - пишут люди.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал, как готовится к концерту.

Как сообщала Politeka, лидер "Бумбокса" Хлывнюк отмечает 31 декабря сразу два праздника.

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