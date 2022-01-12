Как передает Politeka.net, Андрей Хлывнюк является известным украинским певцом. Он прославился благодаря своей группе "Бумбокс", где выступает солистом. Недавно стало известно о том, что он разводится со своей супругой Анной Копыловой, с которой был более 10 лет в браке. За годы брака у пары родилось двое детей – 11-летний Иван и 8-летняя Александра. По данным СМИ, инициатором развода была именно Анна.

Так, на этот раз главный солист группы "Бумбокс" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Андрей Хлывнюк показал спящего себя и решил дать важный совет для своих поклонниц.

"Лайфхак для публикаций с известными людьми. Вместо "я выросла на ваших песнях" - "вы саундтрек моей молодости". Не благодарите", — поделился фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

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