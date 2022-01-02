Так, на одной из фан-страничек Хлывнюка в Инстаграм опубликован бэкстейдж подготовки к рождественскому концерту, что пройдет в одном из киевских клубов вечером 2 января, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах Хлывнюк вместе с музыкантами "Бумбокс" готовится к выступлению. Ребята репетировали несколько песен.

"Atlas, 02.01.2022. Чек-чек", - говорится в подписи.

"Прямой эфир... Вот видите, как надо уметь играть - раз и все", - говорит голос за кадром, принадлежавший человеку, который снимал репетицию.

"🔥🔥🔥 поддерживаем ❤️", - оценил один из фанатов "Бумбокса".

Ранее мы рассказывали, что Хлывнюк 31 декабря отмечал сразу два праздника: Новый год, конечно, и день рождения - певцу исполнилось 42 года. На своей странице в Инстаграм Андрей показал праздничный стол.

Фанаты кинулись поздравлять лидера "Бумбокс": «Под новый год рождаются прекрасные люди», «С днём Рождения! Вдохновения на новый альбом в новом году! 🔥😊 Здоровья само собой!», «Спасибо за каждое слово и ноту🔥вы исцеляете души и даете жару».

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк показал свою силу в новой фотосессии: "Получили гораздо больше..."

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