Відома супермодель 90-х Наомі Кемпбел, яка не так давно і несподівано для всіх стала матір'ю вперше, продовжує інтригувати пам'ятними фото з подругами.

Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл у 51 рік стала менше вести публічне життя, оскільки стала матір'ю. Наомі не розповідає, чи удочерила вона дитину або скористалася послугами сурогатної матері. Однак, сама зірка в Instagram говорить про багато речей, уникаючи теми материнства.

Зараз Наомі віддає перевагу акцентувати увагу на спогадах і часто вітає близьких. Цього разу вона порадувала і світськими фото.

"Ми всі вітаємо тебе в цей особливий день. Ти не тільки дуже талановита!! Скромна, мила, вірна, підтримуюча і завжди на кінці телефонної лінії, якщо не особисто, незважаючи ні на що. Ти надихнула ціле покоління жінок і дала силу і мотивацію йти до своєї мрії і пристрасті. Ми вітаємо вас сьогодні і кожен день. Тільки любов і повагу до тебе, сестричка» - висловилася модель.

Шанувальники підтримали: "іконки ❤️❤️ З Днем Народження Марія. Наомі дружи з усіма ❤️; королеви ❤; кожна з цих картинок Культова в жанрі asf 😭; Два моїх кумира 🔥; красуня; ікони на честь один одного 🔥; друге фото🥺 🤍; гарного дня вам і вашій родині (^^)❤️; що мені подобається в тобі, Наомі, так це те, що ти всіх знаєш і всі дружать з тобою. Ви дуже позитивна людина. ❤️».

Раньше Наомі звернулася до молодої моделі, побажавши їй всього найкращого: "з днем народження! Нічого собі, де минув час, ніби ти, як вчора стояла тут, йшла на іспит в 16, а тут тобі 22 роки .. що я можу сказати? Жінка, якою ти стаєш, знає, що багато хто дивиться на тебе. Це ми всі розуміємо, нехай Твої 22 розкриють тебе по-новому!"- пише модель.

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