Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик, показала себе з іншого боку і отримала цікаву реакцію в соцмережі від своїх шанувальників.

Лілія Ребрик - у минулому спортсменка, а зараз актриса і телеведуча, пише Politeka.net. Артистка багато розповідає про себе і свою сім'ю в Instagram. Її сторінка наповнена позитивом і посмішками, але зірка вирішила показати себе і з іншого боку.

На новому фото в Instagram красуня постала в більш стриманому образі, з макіяжем, який підкреслив погляд.

"Ще одне фото мене #безулиыбки, мене #незвичайної (цитую ваші слова❤️).

Так, я обожнюю посміхатися і в житті, і на фото!!! Це для мене як повітря…

Але так само я вмію і люблю бути різною:

втомленою або зарядженою енергією, сумною або шалено веселою.

Любіть себе - будь-якою!

Прямо зараз подумайте: "я найкраща!", і це буде щира правда ❤️

А ще - посміхніться), прямо зараз, просто так😇", - написала Лілія Ребрик і отримала цікаву реакцію від шанувальників.

"Шикарна🔥 👏 😍", "ось дивлячись на вас посмішка з'являється моментально", "Лиличко ,ви супер.🤩 ", "Чудова❤️", " Ві просто шикарна! 👏🔥❤️❤️👏", "Вам підходить такий образ 😍", " шикарна і дуже цікава🥰", - написали користувачі Мережі.

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