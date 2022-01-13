Лілія Ребрик - у минулому спортсменка, а зараз актриса і телеведуча, пише Politeka.net. Артистка багато розповідає про себе і свою сім'ю в Instagram. Її сторінка наповнена позитивом і посмішками, але зірка вирішила показати себе і з іншого боку.
На новому фото в Instagram красуня постала в більш стриманому образі, з макіяжем, який підкреслив погляд.
"Ще одне фото мене #безулиыбки, мене #незвичайної (цитую ваші слова❤️).
Так, я обожнюю посміхатися і в житті, і на фото!!! Це для мене як повітря…
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Переможниця "Голосу країни" розставила крапки щодо "роману" з Даном Баланом: "Ці стосунки..."
Обірвалося життя знаменитого актора, сім'я розчавлена горем: "Він був для нас всім"
Цінник з ресторану в Буковелі викликав бурхливу реакцію в Мережі: "Краще п'ять разів в Європу з'їздити"
Олена Кравець із "Квартал 95" схвильовано звернулася до українців: "Вибачте..."
Але так само я вмію і люблю бути різною:
втомленою або зарядженою енергією, сумною або шалено веселою.
Любіть себе - будь-якою!
Прямо зараз подумайте: "я найкраща!", і це буде щира правда ❤️
А ще - посміхніться), прямо зараз, просто так😇", - написала Лілія Ребрик і отримала цікаву реакцію від шанувальників.
"Шикарна🔥 👏 😍", "ось дивлячись на вас посмішка з'являється моментально", "Лиличко ,ви супер.🤩 ", "Чудова❤️", " Ві просто шикарна! 👏🔥❤️❤️👏", "Вам підходить такий образ 😍", " шикарна і дуже цікава🥰", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Лілія Ребрик після вильоту з шоу "Маска" заінтригувала українців заявою
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик зворушила емоційним зізнанням, зачепивши навіть зірку "папіка" Петрожицьку
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик розкрила свій найбільший гонорар і на що його витратила