Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик, показала себя с другой стороны и получила интересную реакцию в соцсети от своих поклонников.

Лилия Ребрик - в прошлом спортсменка, а сейчас актриса и телеведущая, пишет Politeka.net. Артистка много рассказывает о себе и своей семьей в Инстаграм. Ее страница артистки наполнена позитивом и улыбками, но звезда решила показать себя и с другой стороны.

На новом фото в Инстаграм красотка предстала в более сдержанном образе, с макияжем, подчеркнувшем взгляд.

"Еще одно фото меня #безулыбки, меня #необычной (цитирую ваши слова❤️).

Да, я обожаю улыбаться и в жизни, и на фото!!! Это для меня как воздух…

Но так же я умею и люблю быть разной:

усталой или заряженной энергией, грустной или безумно веселой.

Любите себя – любой!

Прямо сейчас подумайте: «Я самая лучшая!», и это будет искренняя правда ❤️

А еще - улыбнитесь), прямо сейчас, просто так 😇", - написала Лилия Ребрик и получила интересную реакцию от поклонников.

"Шикарная🔥👏😍", "Вот глядя на вас улыбка появляется моментально", "Лиличка ,вы супер.🤩", "Великолепная❤️", "Вы просто шикарна! 👏🔥❤️❤️👏", "Вам подходит такой образ 😍", "Шикарная и очень интересная🥰", - написали пользователи Сети.

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