Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик всколыхнула публику новым эмоциональным постом на своей странице в Инстаграм.

«Если бы даже такого дня и не было, его обязательно нужно было бы ввести! Сегодня день «СПАСИБО!» Психологи говорят, что если научиться быть благодарным искренне, от души, от самого сердца – то вы обязательно встанете на шаг поближе к счастью!» - написала артистка.

Также Лилия Ребрик рассказала, за что она благодарна.

«Я счастлива, потому что умею благодарить! Благодарна зрителям, которые смотрят меня в прямых эфирах и кино, благодарна тем, кто восторженно (или нет 😉) смотрит наши представления, благодарна своей дикой семейке и своим родителям, сестре и друзьям за то, что поддерживают даже безумные мои идеи, благодарна подписчикам, а еще – хейтерам с критиками, потому что все это делает меня лучше и подталкивает каждый день совершенствоваться! Я просто благодарна Вселенной за все, что имею, что имела и за все, что ждет меня впереди», - написала телезвезда.

«Какая красота», - отреагировала на пост коллеги актриса Дарья Петрожицкая.

Напомним, Лилия Ребрик показала, чем развлекала детей и мужа в своем родном городе: "Насыщенный день"

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