Як повідомляє Politeka.net, відома голлівудська пара Джейсон Момоа і Ліза Боне зробили офіційну заяву про те, що розлучаються. Причин такого рішення пара називати не стала, вони запевнили, що це рішення ніяк не вплине на спільних дітей.

Відомо, що Джейсон і Ліза були разом близько 16 років, з яких п'ять років – в офіційному шлюбі. Як зізнався раніше Момоа, він був закоханий у старшу на 12 років Бон у восьми років, а зустрілися вони тільки в 2005 році. І з того моменти були не розлучні.

На сторінці видання Viva опублікували новину про розрив пари, так що користувачі тут же почали коментувати цю подію. Так, багато шанувальників просто не вірять, що така красива пара розпалася: "Ось це новина, печаль", "Ну нарешті він вільний", "Ось вже від кого не очікувала такого", "Шкода, хороша була пара", "Ось на цю пару ніяк не могла подумати, що розлучаться! У них така гармонія була у відносинах!", "Розчарування року", "Я в шоці", "Як після цього вірити в любов?", "Тільки недавно про них писали, розповідали їх історію шаленого кохання, а ось вже не пара", "Дуже шкода".

Нагадаємо, Тімоті Шаламе з "Дюни" показав, як "Аквамен" Момоа виглядає в реальному житті: "Жіноча сумочка, окуляри і..."

Як повідомляла Politeka, Тімоті Шаламе показав, як веселиться з колегою по "Дюні" Джейсоном Момоа: "Нарешті щось цікаве".

Також Politeka писала, що Гра престолів: Джейсон Момоа і Емілія Кларк відтворили епізод з фільму "Брудні танці".