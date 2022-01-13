Как сообщает Politeka.net, известная голливудская пара Джейсон Момоа и Лиза Боне сделали официальное заявление о том, что разводятся. Причин такого решения пара называть не стала, они заверили, что это решение никак не повлияет на общих детей.

Известно, что Джейсон и Лиза были вместе около 16 лет, из которых пять лет – в официальном браке. Как признался ранее Момоа, он был влюблен в старшую на 12 лет Боне в восьми лет, а встретились они только в 2005 году. И с того моменты были не разлучные.

На странице издания Viva опубликовали новость о разрыве пары, так что пользователи тут же начали комментировать это событие. Так, многие поклонники просто не верят, что такая красивая пара распалась: "Вот это новость, печаль", "Ну наконец-то он свободен", "Вот уж от кого не ожидала такого", "Жаль, хорошая была пара", "Вот на эту пару никак не могла подумать, что разведутся! У них такая гармония была в отношениях!", "Разочарование года", "Я в шоке", "И как после этого верить в любовь?", "Только недавно о них писали, рассказывали их историю безумной любви и вот уже не пара", "Очень жаль".

Напомним, Тимоти Шаламе из "Дюны" показал, как "Аквамен" Момоа выглядит в реальной жизни: "Женская сумочка, очки и…"

Как сообщала Politeka, Тимоти Шаламе показал, как веселится с коллегой по "Дюне" Джейсоном Момоа: "Наконец-то что-то интересное".

Также Politeka писала, что Игра Престолов: Джейсон Момоа и Эмилия Кларк воссоздали эпизод из фильма "Грязные танцы".