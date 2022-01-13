У мережі схвильовані через невдалий знімок народного артиста України, зірки серіалів і проектів «Квартал 95» Стаса Боклана, який з'явився в соцмережах.

Як передає Politeka.net, 12 січня Стас Боклан відсвяткував свій 62-й день народження. У мережі вітають актора, на офіційній сторінці в Instagram "Квартал 95" з'явилося його чорно-біле фото.

"Сьогодні День народження у нашого улюбленого народного артиста України Станіслава Володимировича Боклана!", - підписали фото автори акаунту, побажавши артисту всіляких благ.

Шанувальники були схвильовані знімком, висловивши своє невдоволення авторам привітання.

"Досить виставляти чб фото з привітаннями! Кожен раз, коли когось вітаєте, у нас інші думки виникають", «аналогічно, я вже злякалася, а потім прочитала, що ДР», «наступного разу краще прикріпіть кольорову фотку Станіслава, а то побачивши чорно-білу фотку, у мене з'явилося відчуття, що щось недобре з ним сталося»,-пишуть користувачі Мережі.

Додамо, що Стас Боклан зіграв головну роль у серіалі "Папік", став одним із найзатребуваніших акторів України. З останніх яскравих робіт в арсеналі Стаса Боклана серіали «Слуга народу» та «Кріпостна». У кіно актор знімається з 1992 року.

Актор був двічі одружений. Має доньку Марію. Більшу частину життя він присвятив театру.

Нагадаємо, що з'явилися перші деталі про шоу "Хто хоче стати мільйонером" з Бокланом.

Раніше Politeka повідомляла, Стас Боклан засвітив свою дружину: сімейне фото.

Також Politeka розповідала, що Боклан і Жураковська здивували витівкою на сцені відомого шоу: "які нездари".