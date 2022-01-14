Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик активно веде свою сторінку в Instagram і часто радує шанувальників яскравими фото зі свого життя. Так, цього разу телезірка поділилася теплими святковими кадрами, на яких показала дочок, що підросли, з Поліну і Діану.

На знімках дівчинки в ошатних сукнях відображені в новорічній фотолокації. На деяких знімках вони позую удвох, а на інших з мамою або ж в повному сімейному складі. Видно, що дівчатка помітно підросли за останній час, і треба сказати, ростуть справжніми красунями.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Вчора був день дочки! Але хто сказав, що він повинен бути раз на рік? У мене день дочки кожен день - причому в квадраті! Як кажуть? Якщо Бог хоче зробити жінці комплімент, він дарує їй дочку. А знаєте, чому так? Це начебто означає, що жінка гідна повторення. Мені Всесвіт зробила два компліменти і за це я завжди буду вдячна. І не потрібні мені ніякі особливі дні: день дочки у мене був і вчора, він і сьогодні буде і завтра, і через 10, і через 50 років".

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала себе з нового боку і викликала ажіотаж: "Я найкраща!".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик засвітила свого чоловіка-танцюриста, викликавши захват: "Ох, і обожнюю вашу дику сімейку".

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