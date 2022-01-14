Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно ведет свою страницу в Instagram и часто радует поклонников яркими фото из своей жизни. Так, в этот раз телезвезда поделилась теплыми праздничными кадрами, на которых показала подросших дочек з Полину и Диану.

На снимках девочки в нарядных платьицах запечатлены в новогодней фотолокации. На некоторых снимках они позирую вдвоем, а на других с мамой или же в полном семейном составе. Видно, что девочки заметно подросли за последнее время, и надо сказать, растут настоящими красотками.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Вчера был день дочери! Но кто сказал, что он должен быть раз в год? У меня день дочери каждый день – причем в квадрате! Как говорят? Если Бог хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь. А знаете, почему так? Это вроде значит, что женщина достойна повторения. Мне Вселенная сделала два комплимента и за это я всегда буду благодарна. И не нужны мне никакие особенные дни: день дочери у меня был и вчера, он и сегодня будет и завтра, и через 10, и через 50 лет".

Напомним, Лилия Ребрик показала себя с новой стороны и вызвала ажиотаж: "Я самая лучшая!".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик засветила своего мужа-танцора, вызвав восторг: "Ох, и обожаю вашу дикую семейку".

Также Politeka писала, что Ребрик показала подросших дочерей и мужа-красавчика, фото: "Ох уж эта Дикая семейка".