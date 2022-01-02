Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

На кадрах ведущая позировала рядом с мужем – хореографом Андреем Диким и собачкой. Лилия Ребрик позировала в белом платье, а ее супруг в белых брюках и бежевой рубашке.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий в браке с 2011 года. В 2012 году у них родилась дочь Диана, а в 2018 появилась на свет Полина.

«Новогодняя перекличка😇! Кто здесь жив? Доедете Оливье или все уже съедено? Кому завтра на работу или дальше праздновать», - написала артистка в новом посте.

Фото Лилии Ребрик с мужем активно комментируют пользователи соцсети.

«Ох и обожаю вашу Дикую семейку», «Ваша семейная суперовая, а взгляд мужчины🔥 С новым годом вашу семью, счастья, здоровья, любви, мира, новых и веселых ролей», «Хороших праздников вашей прекрасной семье», - пишут в комментариях.

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