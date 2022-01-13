Як повідомляє Politeka.net, легендарна українська співачка, кумир мільйонів Наталія Могилевська, яка нещодавно вразила черговим схудненням, часто радує шанувальників яскравими фото у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала гарячий кадр, а в підписі до нього влаштувала розіграш.

На новій фотографії Наталія відображена, вальяжно приліг на сходинках. Перед камерою вона з'явилася в досить незвичному сміливому образі - на ній чорний брючний костюм, під піджаком якого немає навіть білизни, так що можна помітити дещо пікантне. Волосся зірки розпущене і елегантно укладене, а на її обличчі акуратний макіяж і хитрий погляд, в руках вона тримає келих шампанського.

У підписі до фото Могильовський написала: "Всіх зі Старим Новим роком! У мене для вас подарунок! Сьогодні традиційно відзначають Щедрий вечір і щедрим його називають завдяки головній страві новорічного столу. Увага питання! Хто правильно в коментарях напише назву страви, той отримає від мене в подарунок ексклюзивний сувенірний набір прекрасного ігристого".

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