Як пише Politeka.net, Соня Кей є починаючою співачкою в українському шоу-бізі. Артистка пішла по стопах зіркової тітоньки-Софії Ротару. Соня встигла випустити два міні-альбоми, за перший з яких була номінована як "прорив року". Також Кей випустила кілька синглів. Зараз артистка одружена з професійним хокеїстом, але не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс Соня з'явилася в ліжку. Зірка зробила селфі, демонструючи великі губи, які зробила за допомогою фотошопу.
"Люблю себе", - написала Соня під фото.
До цього співачка показувала, яка біда з нею трапилася. Дівчина сфотографувала пальці, один з яких був поранений.
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