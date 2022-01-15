Як пише Politeka.net, Соня Кей є починаючою співачкою в українському шоу-бізі. Артистка пішла по стопах зіркової тітоньки-Софії Ротару. Соня встигла випустити два міні-альбоми, за перший з яких була номінована як "прорив року". Також Кей випустила кілька синглів. Зараз артистка одружена з професійним хокеїстом, але не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Соня з'явилася в ліжку. Зірка зробила селфі, демонструючи великі губи, які зробила за допомогою фотошопу.

"Люблю себе", - написала Соня під фото.

До цього співачка показувала, яка біда з нею трапилася. Дівчина сфотографувала пальці, один з яких був поранений.

"Так з таксі можу виходити тільки я", - написала зірка.

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