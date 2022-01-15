Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей певицей в украинском шоу-бизе. Артистка пошла по стопам звездной тетушки - Софии Ротару. Соня успела выпустить два мини-альбома, за первый из которых была номинирована как "Прорыв года". Также Кей выпустила несколько синглов. Сейчас артистка замужем за профессиональным хоккеистом, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Соня появилась в постели. Звезда сделала селфи, демонстрируя большие губы, которые сделала при помощи фотошопа.

"Люблю себя", - написала Соня под фото.

До этого певица показывала, какая беда с ней приключилась. Девушка сфотографировала пальцы, один из которых был ранен.

"Так с такси могу выходить только я", - написала звезда.

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