Как пишет Politeka.net, Соня Кей является начинающей певицей в украинском шоу-бизе. Артистка пошла по стопам звездной тетушки - Софии Ротару. Соня успела выпустить два мини-альбома, за первый из которых была номинирована как "Прорыв года". Также Кей выпустила несколько синглов. Сейчас артистка замужем за профессиональным хоккеистом, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новом сторис Соня появилась в постели. Звезда сделала селфи, демонстрируя большие губы, которые сделала при помощи фотошопа.
"Люблю себя", - написала Соня под фото.
До этого певица показывала, какая беда с ней приключилась. Девушка сфотографировала пальцы, один из которых был ранен.
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