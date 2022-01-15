Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом за прикладом зіркових колег і друзів вирушили в зимову відпустку після новорічних свят. Зіркова пара вибрала популярний серед українських селебріті напрямок-Мексику.
Надя і Володимир відпочивають в готелі Casa Malca, який розташований на пляжі міста Тулум, поруч з околицею біосферного заповідника Сіан-Каан.
У себе в Instagram Надя регулярно публікує фотознімки, зроблені під час мексиканського відпочинку. І цей раз не став винятком, Дорофєєва показала нові атмосферні кадри подорожі.
Співачка встигає не тільки насолоджуватися відпусткою, а й знайомити своїх фанатів з пам'ятками острова.
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"Знаю, що пройде час і ти будеш згадувати цей самий момент і думати «" як же було тоді добре»
Так може Відчуй його прямо зараз, а?
Магія тут, не пропусти 🙏 💔
І ОБОВ'ЯЗКОВО гортай карусель 👉 👉 👉 там краса🤍",- написала Надя Дорофєєва.
Користувачі Мережі в захваті від побаченого, про це вони пишуть в коментарях.
"Про як красиво", - написала колишня дружина репера Потапа Ірина Горова.
"Дівчисько", " Ну яка ж все-таки Краса... 😍 ",- пишуть фанати Наді Дорофєєвої.
Нагадавши, Дорофєєва в крихітному купальнику почала робити розминку перед Дантесом
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва засвітила розслаблений образ на відпочинку в Мексиці, куди її заманив Потап
А ще Politeka писала, що Дантес з Надею Дорофєєвою показав, який відпочинок вони собі можуть дозволити