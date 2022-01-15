Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева со своим супругом Владимиром Дантесом по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск после новогодних праздников. Звездная пара выбрала популярное среди украинских селебрити направление – Мексику.
Надя и Владимир отдыхают в отеле Casa Malca, который расположен на пляже города Тулум, рядом с окраиной биосферного заповедника Сиан-Каан.
У себя в Instagram Надя регулярно публикует фотоснимки, сделанные во время мексиканского отдыха. И этот раз не стал исключением, Дорофеева показала новые атмосферные кадры путешествия.
Певица успевает не только наслаждаться отпуском, а и знакомить своих фанатов с достопримечательностями острова.
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Так может ощути его прямо сейчас , а?
Магия тут, не пропусти 🙏💔
И ОБЯЗАТЕЛЬНО листай карусель 👉👉👉 там красота 🤍",-написала Надя Дорофеева.
Пользователи сети в восторге от увиденного, об этом они пишут в комментариях.
"О как красиво", - написала бывшая жена репера Потапа Ирина Горовая.
"Девченка", "Ну какая же всё-таки красота... 😍", - пишут фанаты Нади Дорофеевой.
Напомним, Дорофеева в крошечном купальнике начала делать разминку перед Дантесом
Также Politeka сообщала, что Дорофеева засветила расслабленный образ на отдыхе в Мексике, куда ее завлек Потап
А еще Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить