Украинская певица Надя Дорофеева показала новые атмосферные фото, сделанные во время отпуска в Мексике.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева со своим супругом Владимиром Дантесом по примеру звездных коллег и друзей отправились в зимний отпуск после новогодних праздников. Звездная пара выбрала популярное среди украинских селебрити направление – Мексику.

Надя и Владимир отдыхают в отеле Casa Malca, который расположен на пляже города Тулум, рядом с окраиной биосферного заповедника Сиан-Каан.

У себя в Instagram Надя регулярно публикует фотоснимки, сделанные во время мексиканского отдыха. И этот раз не стал исключением, Дорофеева показала новые атмосферные кадры путешествия.

Певица успевает не только наслаждаться отпуском, а и знакомить своих фанатов с достопримечательностями острова.

«Знаю , что пройдёт время и ты будешь вспоминать этот самый момент и думать - «как же было тогда хорошо»

Так может ощути его прямо сейчас , а?

Магия тут, не пропусти 🙏💔

И ОБЯЗАТЕЛЬНО листай карусель 👉👉👉 там красота 🤍",-написала Надя Дорофеева.

Пользователи сети в восторге от увиденного, об этом они пишут в комментариях.

"О как красиво", - написала бывшая жена репера Потапа Ирина Горовая.

"Девченка", "Ну какая же всё-таки красота... 😍", - пишут фанаты Нади Дорофеевой.

Напомним, Дорофеева в крошечном купальнике начала делать разминку перед Дантесом

Также Politeka сообщала, что Дорофеева засветила расслабленный образ на отдыхе в Мексике, куда ее завлек Потап

А еще Politeka писала, что Дантес с Надей Дорофеевой показал, какой отдых они себе могут позволить



