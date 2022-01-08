Известная украинская певица Надя Дорофеева, которая улетела на отдых вместе с мужем Владимиром Дантесом, показала упражнения, которые выполняла в купальнике.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская певица Надя Дорофеева, которая 10 лет пела в группе "Время и стекло", а сейчас начала успешную сольную карьеру, показала поклонникам кадры роскошного отдыха, куда отправилась вместе со своим мужем Владимиром Дантесом.

Несмотря на то, что певцы полетели отдыхать, Надя не забывает за постоянные тренировки, для того, чтобы поддерживать красивую фигуру. Так, Дорофеева уже в 8 утра делала разминку, надев красивый зеленый купальник.

"Я тут разминочки делаю", - написала Дорофеева.

Заметим, что Дорофеева и Дантес полетели на отдых в мексиканский Тулум - древний город майя, морской порт на восточном побережье Юкатана.

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