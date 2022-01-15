Як пише Politeka.net, 51-річна Ірина Білик взяла участь в екстремальній фотосесії на мотоциклі, знімки співачка розмістила на особистій сторінці в Instagram.

На Білик демонструє, як впевнено осідлала двоколісний транспорт.

Ірина Білик вбралася в чорну куртку-косуху і мотоциклетні штани, а також шкіряні чоботи з червоними вставками на високих підборах.

Також на плече співачка накинула білу хутряну накидку.

Ірина Білик попросила шанувальників визначити, яке фото їм більше припало до душі.

"Крута і улюблена»

"Друга теж круть. Але перша більше сподобалася»,

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