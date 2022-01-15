Як пише Politeka.net, 51-річна Ірина Білик взяла участь в екстремальній фотосесії на мотоциклі, знімки співачка розмістила на особистій сторінці в Instagram.
На Білик демонструє, як впевнено осідлала двоколісний транспорт.
Ірина Білик вбралася в чорну куртку-косуху і мотоциклетні штани, а також шкіряні чоботи з червоними вставками на високих підборах.
Також на плече співачка накинула білу хутряну накидку.
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