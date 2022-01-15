Как пишет Politeka.net, 51-летняя Ирина Билык приняла участие в экстремальной фотосессии на мотоцикле, снимки певица разместила на личной странице в Instagram.

На Билык демонстрирует, как уверенно оседлала двухколесный транспорт.

Ирина Билык нарядилась в черную куртку-косуху и мотоциклетные штаны, а также кожаные сапоги с красными вставками на высоком каблуке.

Также на плечо певица набросила белую меховую накидку.

Ирина Билык попросила поклонников определить, какое фото им больше пришлось по душе.

«Крутая и любимая»«Вторая тоже круть. Но первая больше понравилась»,

Ранее сообщалось, что Ирина Билык впервые показала свою роскошную квартиру в Одессе: как выглядят апартаменты у моря

Также, Билык, Зибров, Пономарев и другие звезды вместе обратились к украинцам: "И самое главное..."

Politeka рассказывала, Билык призналась в своих страхах и почему ее до сих пор нет в "Голосі країни": "Надеялась увидеть..."