Как пишет Politeka.net, 51-летняя Ирина Билык приняла участие в экстремальной фотосессии на мотоцикле, снимки певица разместила на личной странице в Instagram.
На Билык демонстрирует, как уверенно оседлала двухколесный транспорт.
Ирина Билык нарядилась в черную куртку-косуху и мотоциклетные штаны, а также кожаные сапоги с красными вставками на высоком каблуке.
Также на плечо певица набросила белую меховую накидку.
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Ирина Билык попросила поклонников определить, какое фото им больше пришлось по душе.
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