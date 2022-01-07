Как пишет Politeka.net, Ирина Билык стала популярной украинской певицей, которая получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Знаменитость решила записать видео вместе с Александром Пономаревым, Павлом Зибровым, Сергеем Мироненко и Ассией Ахат. Ролик Ирина опубликовала в социальной сети Инстаграм.
На кадрах все звезды стояли возле елки и поздравили украинцев:
"Христос родился. Прославляем его! Любви в каждую семью, Божьего благословения, крепкого здоровья, деточек здоровых и красивых, и самое главное, мира нам всем. С Рождеством Христовым", - сказали звезды в ролике.
Фанаты посмотрели ролик 10 тысяч раз и написали комментарии:
74-летняя София Ротару поразила видом в полупрозрачном платье: "Как вам это удается?"
Влад Яма с женой и ребенком оказался в печальной ситуации на отдыхе: "Ад кромешный"
Бунт в Казахстане: аэропорт захвачен, по трассам едут колонны военной техники, появились данные о жертвах
Победитель "Мастер Шеф" Шинкарев признался, на что потратит выигрыш: "Большая часть денег уйдет на..."
Нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами: "А если сейчас все рванет..."
"Ируся, с Рождеством", "Кутьи вкусной, колядки громкой", "Очень супер", "С наступающим Рождеством! Всего самого доброго и светлого!".
Напомним, Дима Коляденко смутил украинцев праздничным фото с нарисованной Ириной Билык
А еще Politeka сообщала, что Ирина Билык обратилась к поклонникам, озадачив новой внешностью
Также Politeka писала, что Билык призналась в своих страхах и почему ее до сих пор нет в "Голосі країни"