Как сообщает Politeka.net, Ирина Билык накануне Нового года разоткровенничалась перед поклонниками и решила ответить на их вопросы. Украинская исполнительница сделала признание о своих фобиях и шоу "Голос країни".
Певица рассказала украинкам, как преодолеть свой самый большой страх и научиться себя любить. Как Ирина Билык призналась, чтобы научиться любить себя достаточно перестать слушать мнение других людей.
Ирина Билык призналась, что страдает несколькими фобиями и одним весьма необычным страхом - метрофобией. На сегодняшний день метрофобию можно отнести к распространенному недугу, одной из разновидностей клаустрофобии (страху замкнутых пространств).
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"Боюсь высоты, ездить на эскалаторе и метро", - рассказала певица. А с остальным еще можно бороться.
К тому же пользователи сети поинтересовались, почему Ирина Билык не сидит в кресле судьи на шоу "Голос країни". Одна из подписчиц призналась, что надеялась увидеть там певицу.
На этот вопрос Ирина ответила уклончиво и заявила, что об этом лучше спросить продюсера "1+1" Владимира Завадюка.
Напомним, что Билык удивила видом в колготках поверх обуви.
Как Politeka писала, Ирина Билык с большущими губами вывела в свет своего сына Табриза.
Также Politeka сообщала, что Ирина Билык поразила видом в парике и скафандре.