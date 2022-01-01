Украинская певица Ирина Билык во время адаптивного карантина стала больше общаться с поклонниками в сети и делиться с ними историями о себе.

Как сообщает Politeka.net, Ирина Билык накануне Нового года разоткровенничалась перед поклонниками и решила ответить на их вопросы. Украинская исполнительница сделала признание о своих фобиях и шоу "Голос країни".

Певица рассказала украинкам, как преодолеть свой самый большой страх и научиться себя любить. Как Ирина Билык призналась, чтобы научиться любить себя достаточно перестать слушать мнение других людей.

Ирина Билык призналась, что страдает несколькими фобиями и одним весьма необычным страхом - метрофобией. На сегодняшний день метрофобию можно отнести к распространенному недугу, одной из разновидностей клаустрофобии (страху замкнутых пространств).

"Боюсь высоты, ездить на эскалаторе и метро", - рассказала певица. А с остальным еще можно бороться.

К тому же пользователи сети поинтересовались, почему Ирина Билык не сидит в кресле судьи на шоу "Голос країни". Одна из подписчиц призналась, что надеялась увидеть там певицу.

На этот вопрос Ирина ответила уклончиво и заявила, что об этом лучше спросить продюсера "1+1" Владимира Завадюка.

Напомним, что Билык удивила видом в колготках поверх обуви.

Как Politeka писала, Ирина Билык с большущими губами вывела в свет своего сына Табриза.

Также Politeka сообщала, что Ирина Билык поразила видом в парике и скафандре.