Макс Барських - відомий український співак, артист і композитор, його дебют відбувся в 2008 році, коли він став учасником телевізійного талант-шоу Фабрика Зірок-2.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український співак Макс Барських підготував для своїх шанувальників подарунок, представивши пісню "Моя любов". Цей трек він вважає одним з найсвітліших і чистих серед своїх пісень.

"Одна з найсвітліших і чистих пісень. За її легкістю заховано багато непростих смислів і дуже важливий момент в житті.

Знаю, що для багатьох вона улюблена. Відчуваю вас, виконуючи її!", - зізнався Макс Барських.

Артист показав невелике відео зі свого виступу, де виконав пісню "Моя любов". Макс Барських вийшов на сцену в чорному класичному піджаку, одягненому прямо на оголене тіло. 31-річний український виконавець виглядає спокусливо і стильно. І такий наряд тільки підкреслив це.

Користувачі Мережі високо оцінили виступ Макса Барських і залишили для нього хвалебні коментарі: "Звичайно, пісня прекрасна і зворушлива", "Вже 3 роки на вхідних дзвінках", "Як гімн по життю, завжди зі мною. Хочеться, щоб вона не переставала звучати зі сцени ніколи".

Нагадаємо, Макса Барських без сорочки і в обіймах красунь порівняли з одіозним літературним героєм.

Як Politeka писала, Барських в шкіряних штанях показав з дівчиною на підлозі, як треба рухатися.

Також Politeka розповідала, Макс Барських скинув сорочку і влаштував феєрію разом з двома танцюристами.