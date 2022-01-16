Макс Барских — известный украинский певец, артист и композитор, его дебют состоялся в 2008 году, когда он стал участником телевизионного талант-шоу Фабрика звезд-2.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский певец Макс Барских подготовил для своих поклонников подарок, представив песню "Моя любовь". Этот трек он считает одним из самых светлых и чистых среди своих песен.

"Одна из самых светлых и чистых песен. За ее легкостью спрятано много непростых смыслов и очень важный момент в жизни.

Знаю, что для многих она любимая. Чувствую вас, исполняя ее!", - признался Макс Барских.

Артист показал небольшое видео со своего выступления, где исполнил песню "Моя любовь". Макс Барских вышел на сцену в черном классическом пиджаке, надетом прямо на обнаженное тело. 31-летний украинский исполнитель выглядит соблазнительно и стильно. И такой наряд только подчеркнул это.

Пользователи сети высоко оценили выступление Макса Барских и оставили для него хвалебные комментарии: "Конечно, песня прекрасная и трогательная", "Уже 3 года на входящих звонках", "Как гимн по жизни, всегда со мной. Хочется, чтобы она не переставала звучать со сцены никогда".

Напомним Макса Барских без рубашки и в объятиях красавиц сравнили с одиозным литературным героем.

Как Politeka писала, Барских в кожаных штанах показал с девушкой на полу, как надо двигаться.

Также Politeka рассказывала, Макс Барских сбросил рубашку и устроил феерию вместе с двумя танцорами.