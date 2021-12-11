Известного украинского певца Макса Барских, который во время съемок нового клипа скинул рубашку и танцевал в одних брюках, сравнили с литературным персонажем Жаном-Батистом Генуем.
Как пишет Politeka.net, на своей официальной странице в Instagram известный 40-летний украинский режиссер, сценарист, клипмейкер Алан Бадоев показал серию фотографий со съемок клипа на песню "Tequila Sunrise" популярного певца Макса Барских.
Так, на фотографиях Макс Барских был без футболки, только в брюках на подтяжках. Певец репетировал танцевальную мизансцену вместе с хореографами девушками и парнями.
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Поклонники написали свои мысли о фото в комментариях, сравнив певца с литературным героем Жаном-Батистом Генуем из романа Патрика Зюскинда "Парфюмер": "Кайф", "ВОСТОРГ 🔥❤️ ", "Не менее любимый @max_barskih , великолепная работа, благодарю вас за этот клип 🔥 ", "Вау 😍😍😍 ", "Парфюмера Патрика Зюскинда напоминает.)".
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