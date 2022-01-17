Ведучі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" заінтригували своїми дитячими фото - деяких прям не впізнати, але є й ті, хто практично не змінився.

На офіційній сторінці "Сніданку" в Instagram опублікували цікаві фотоколажі з ведучими цього шоу. Зокрема, шанувальникам показали, як виглядали в дитинстві 42-річний Руслан Сенічкін, 34-річна Неля Шовкопляс, 39-річна Людмила Барбір і 31-річний Єгор Гордєєв.

"Як думаєш: хто з ведучих більше змінився? Дивись в каруселі дитячі фото наших зірок і пиши ім'я того, хто схожий👇", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати. Більшість зійшлися на думці, що Сенічкін в дорослому віці найменш схожий на себе в дитинстві. Барбір, за словами українців, стала з роками більш жіночною, а ось Гордєєву порадили схуднути.

"А мені здається все дуууже змінилися😊"; "Я б Руслана не впізнала)"; "всі змінилися, крім Єгора👏"; "змінився тільки Руслан, погляд зовсім інший, а інші такими і залишилися)"; "у Сенічкіна бороди не вистачає😂 😂 😂всі класні!"; "Всі схожі на себе дорослого, крім Сенічкіна😮 😁"; "Людочка стала набагато красивіше і ніжніше"; "Нелєчка яка гарненька! Впізнавані всі!🔥🔥🔥"; "Єгору пора худнути!😂"; "Руслан, мені здається, зараз дуже великий романтик. Такий елегантний, красивий!!!".

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