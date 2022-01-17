Ведущие утреннего шоу "Сніданок з 1+1" заинтриговали своими детскими фото - некоторых прям не узнать, но есть и те, кто практически не изменился.

На официальной страничке "Сніданку" в Инстаграм опубликовали любопытные фотоколлажи с ведущими этого шоу. В частности, поклонникам показали, как выглядели в детстве 42-летний Руслан Сеничкин, 34-летняя Неля Шовкопляс, 39-летняя Людмила Барбир и 31-летний Егор Гордеев.

"Как думаешь: кто из ведущих больше изменился? Смотри в карусели детские фото наших звезд и пиши имя того, кто похож👇🏻", - говорится в подписи.

Пользователи кинулись комментировать. Большинство сошлись во мнении, что Сеничкин во взрослом возрасте наименее похож на себя в детстве. Барбир, по словам украинцев, стала с годами более женственной, а вот Гордееву посоветовали похудеть.

"А мне кажется все оооочень изменились😊"; "Я б Руслана не узнала)"; "Все изменились, кроме Егора👏"; "Изменился только Руслан, взгляд совсем другой, а другие бывшие, такими и остались)"; "У Сеничкина бороды не хватает😂😂😂Все классные!"; "Все похожие на себя взрослого, кроме Сеничкина 😮😁"; "Людочка стала намного красивее и нежнее"; "Нелечка какая хорошенькая! Узнаваемые все!🔥🔥🔥"; "Егору пора худеть!😂"; "Руслан, мне кажется, сейчас очень большой романтик. Такой элегантный, красивый!!!".

Напомним, ведущий "Сніданку з 1+1" Сеничкин рассказал о большой беде в семье их коллеги Мазур: "Аллочка, держитесь"

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