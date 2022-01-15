Украинская телеведущая Лидия Таран, построившая карьеру на телеканале "1+1", собралась в отпуск вместе с 14-летней дочкой Василисой.

44-летняя Лидия Таран опубликовала в своем Инстаграм кадры из аэропорта в Борисполе с кучей чемоданов и сумок, передает Politeka.net. На снимках предстала сама ведущая и ее повзрослевшая дочь - обе явно взволнованы предстоящей поездкой.

"На большом воздушном шаре… но не в лето летим, как нормальные люди, а в зиму⛷🎿😀 Почему снова не на пляж?😜", - сама себе удивляется Таран.

В "сториз" ведущая "1+1" снова задалась тем же вопросом. В этот раз она предложила ответить дочке.

"Каждый год, когда мы пакуем лыжи, ботинки и 5 чемоданов, и еле втягиваем это в аэропорт, я спрашиваю снова и снова - почему не на пляж?", - спросила Лидия.

"На лыжах больше шанса травмироваться и это всегда интереснее", - нашлась, что ответить Василиса.

"А травмироваться - это всегда интереснее, я с тобой, соглашусь, котик", - подытожила ведущая.

Публика обсуждает кадры:

"Какая Вася красавица! 😍 Мама вообще без комментариев – прекрасная! Хорошего отдыха, ярких впечатлений и побольше фоток😉"

"Хорошей лыжни!))"

"Молодцы! Так нужно! Увидеть лето в другой половине полушария! Надеюсь, это будет Австралия?"

Напомним, звезда 1+1 Лидия Таран предстала в новом образе после волны жесткой критики: "Как и обещала... "

Как сообщала Politeka, звезда 1+1 Лидия Таран рассказала о критике, с которой часто сталкивается: "Не позорьтесь! Это вас уродует"

Также Politeka писала, что звезда 1+1 Лидия Таран в бассейне показала себя вблизи без капли макияжа: "Тебя не узнать!"