Как пишет Politeka.net, 45-летняя Маричка Падалко вместе с дочкой пришла на премьерный показ новогоднего украинского фильма. Она была одета в обтягивающее синее платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Стоит отметить, что для матери троих детей телеведущая выглядит просто превосходно.
«Добрый, искренний и немного наивный «Настоящий Санта» – классный фильм в завершение периода новогодних развлечений и впечатлений. Вчера смотрели премьерный показ – по структуре и тематике фильм напоминает британский «Real Love», в котором пересекаются многие сюжетные линии», - поделилась впечатлениями о фильме Маричка Падалко.
Она добавила, что в фильме ей больше всего понравилась игра Саши Попова, который является ведущим на 1+1. Также в фильме засветилась Ксения Мишина и Даша Петрожицкая.
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