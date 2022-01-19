Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі вокального шоу "Голос країни" опублікували анонс нового сезону, в якому показали одну з учасниць. Це виявилася 17-річна Лія, яка є дочкою відомого композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Дівчина живе в Києві, вона відмінно володіє українською мовою і завжди мріяла потрапити на шоу "Голос країни" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У ролику показали коротке інтерв'ю дівчини, в якому вона зізналася, хто її батько. "Бувало, що ми їхали з татом в машині, і я починала щось співати. Він говорив, що я дуже красиво співаю. Ці слова були для мене найважливішими. Мій тато - це композитор Костянтин Меладзе", - розповівши Лія.

Також в ролику можна побачити кадри, як дівчина вийшла на сцену і виконала свою пісню перед суддями на сліпих прослуховуваннях. Треба сказати, що користувачі в коментарях дуже неоднозначно відреагували на виступ дівчини на шоу.

"Ну як же без діток знаменитостей. Скрізь треба. А що, у тата грошей немає, або Вєрка, зараза не дає?", "А, по-моєму, Лія приємна дівчина", "Вже в рекламі шоу закладена реклама фіналістки?", "Анонс вже зі спойлером, мда", "Вона талановита дівчинка", - попишуть в коментарях до відео.

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