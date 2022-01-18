Уже в следующие выходные стартует новый 12-й сезон вокального шоу "Голос країни", который пройдет под лозунгом "Так звучить твоя країна".

Как сообщает Politeka.net, на "Голосі країни" раскрыли имена некоторых необычных участников нового сезона, премьера которого состоится уже в воскресенье, 23 января. Об этом сообщает Униан.

Так, одним из участников вокального шоу станет знаток старинной музыки Роман Мелиш, который учился в Швейцарии и теперь хочет представить свое необычное пение для украинских зрителей.

Еще один участник вокального шоу 16-летний тик-токер Евгений Тесленко-Пономаренко. Парень обладает необычным голосом, из-за которого не раз ставал объектом для буллинга и насмешек сверстников. "Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в драки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом", - рассказали на "Голосе".

Покорять судей на слепых прослушивания пришла и 27-летняя дальнобойщица Ирина Перегрим, которая очень любит петь. Девушка записывает видео, как поет в кабине фуры и собирает миллионные просмотры в сети.

Напомним, Потап раскрыл, как его называют за кулисами и почему на "Голосі країни" надо идти к нему: "Куда мы катимся...".

Как сообщала Politeka, Фаворитка Балана из "Голос країни" не сдержала эмоций после выступления: "Я такая счастливая...".

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