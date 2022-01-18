Как сообщает Politeka.net, на "Голосі країни" раскрыли имена некоторых необычных участников нового сезона, премьера которого состоится уже в воскресенье, 23 января. Об этом сообщает Униан.
Так, одним из участников вокального шоу станет знаток старинной музыки Роман Мелиш, который учился в Швейцарии и теперь хочет представить свое необычное пение для украинских зрителей.
Еще один участник вокального шоу 16-летний тик-токер Евгений Тесленко-Пономаренко. Парень обладает необычным голосом, из-за которого не раз ставал объектом для буллинга и насмешек сверстников. "Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в драки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом", - рассказали на "Голосе".
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