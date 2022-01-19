Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале вокального шоу "Голос країни" опубликовали анонс нового сезона, в котором показали одну из участниц. Это оказалась 17-летняя Лия, которая является дочерью известного композитора и продюсера Константина Меладзе. Девушка живет в Киеве, она отлично владеет украинским языком и всегда мечтала попасть на шоу "Голос країни" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ролике показали короткое интервью девушки, в котором она призналась, кто ее отец. "Бывало, что мы ехали с папой в машине, и я начинала что-то петь. Он говорил, что я очень красиво пою. Эти слова были для меня самыми важными. Мой папа – это композитор Константин Меладзе", - рассказала Лия.

Также в ролике можно увидеть кадры, как девушка вышла на сцену и исполнила свою песню перед судьями на слепых прослушиваниях. Надо сказать, что пользователи в комментариях очень неоднозначно отреагировали на выступление девушки на шоу.

"Ну как же без деток знаменитостей. Везде надо. А что, у папы денег нет, или Верка, зараза не дает?", "А, по-моему, Лия приятная девушка", "Уже в рекламе шоу заложена реклама финалистки?", "Анонс уже со спойлером, мда", "Она талантливая девочка", - попишут в комментариях к видео.

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