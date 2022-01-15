Как передает Politeka.net, Владимир Завадюк является известным продюсером таких шоу как "Танці з зірками", "Маскарад" и нового сезона шоу "Голос країни". Судьями шоу стали Ольга Полякова, Потап, Святослав Вакарчук и Надя Дорофеева.

Так, на этот раз к продюсеру пришел телеведущий Слава Дёмин, чтобы узнать множество фактов. Владимир Завадюк рассказал, что его раздражает в работе со звездами украинского шоу-бизнеса.

"Меня раздражает в работе со звездами то, что украинские звезды очень часто ставят своё личное эго выше любой другой цели. Глобальной цели проекта, общего результата, того, что будет вдохновлять миллионы людей. Их не интересует, что их фраза может наложить отпечаток на людей, для которых это шоу, этот проект - вся их жизнь. Они не думают об этом, они не думают о том, что будет после них", — рассказал Владимир Завадюк.

"И, безусловно, очень часто, когда в проекте, а у нас, например, на "Танцах" бывает так, что около 40 звезд на площадке, начинается борьба характеров, борьба мнений, борьба идей. Кто-то хочет выйти раньше, кто-то позже. Кто-то не хочет выходить в этом платье потому что кто-то уже в этом платье", — пожаловался продюсер.

"Терпеть не могу лицемерия в лицо, а потом за твоей спиной делают не очень классные вещи. Мне это не близко, это не про мои ценности. Я не использую людей. Люди в наших шоу способны раскрыть себя, мы не раз об этом говорили", — высказался Владимир Завадюк.

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