Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала успішною українською актрисою завдяки телесеріалу "Свати". Нещодавно вийшов останній сезон гуморного серіалу, який транслювали на одному з українських телеканалів. Анна також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Анна вирішила пограти з фанатами. Зірка запропонувала називати подію, на яку вона покаже фото або відео.
"Зі зйомок серіалу кошик для щастя", - написав фанат.
Анна опублікувала ролик, на якому розважалася з колегою Тарасом Цимбалюком в супермаркеті.
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"Легендарні нічні зміни в супермаркеті", - підписала кадри Кошмал.
На відео Тарас і Анна каталися на візками, жартували з овочами і влаштовували "бійки".
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