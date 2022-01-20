Актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, як розважалася з колегою Тарасом Цимбалюком вночі в супермаркеті, поділившись кадрами.

Як пише Politeka.net, Анна Кошмал стала успішною українською актрисою завдяки телесеріалу "Свати". Нещодавно вийшов останній сезон гуморного серіалу, який транслювали на одному з українських телеканалів. Анна також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Анна вирішила пограти з фанатами. Зірка запропонувала називати подію, на яку вона покаже фото або відео.

"Зі зйомок серіалу кошик для щастя", - написав фанат.

Анна опублікувала ролик, на якому розважалася з колегою Тарасом Цимбалюком в супермаркеті.

"Легендарні нічні зміни в супермаркеті", - підписала кадри Кошмал.

На відео Тарас і Анна каталися на візками, жартували з овочами і влаштовували "бійки".

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