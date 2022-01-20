Актриса Анна Кошмал, звезда сериала "Сваты", показала, как развлекалась с коллегой Тарасом Цымбалюком ночью в супермаркете, поделившись кадрами.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала успешной украинской актрисой благодаря телесериалу "Сваты". Недавно вышел последний сезон юморного сериала, который транслировали на одном из украинских телеканалов. Анна также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Анна решила поиграть с фанатами. Звезда предложила называть событие, на которое она покажет фото или видео.

"Из съемок сериала корзина для счастья", - написал фанат.

Анна опубликовала ролик, на котором развлекалась с коллегой Тарасом Цымбалюком в супермаркете.

"Легендарные ночные смены в супермаркете", - подписала кадры Кошмал.

На видео Тарас и Анна катались на тележками, шутили с овощами и устраивали "драки".

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