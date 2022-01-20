Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал стала успешной украинской актрисой благодаря телесериалу "Сваты". Недавно вышел последний сезон юморного сериала, который транслировали на одном из украинских телеканалов. Анна также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Анна решила поиграть с фанатами. Звезда предложила называть событие, на которое она покажет фото или видео.
"Из съемок сериала корзина для счастья", - написал фанат.
Анна опубликовала ролик, на котором развлекалась с коллегой Тарасом Цымбалюком в супермаркете.
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"Легендарные ночные смены в супермаркете", - подписала кадры Кошмал.
На видео Тарас и Анна катались на тележками, шутили с овощами и устраивали "драки".
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А еще Politeka сообщала, что Звезда "Сватов" Кошмал засветилась в обнимку с фаворитом "Танців з зірками" Войтенко
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