Как пишет Politeka.net, 27-летняя украинская актриса Анна Кошмал не любит делиться подробностями своей личной жизни, поэтому серию ее новых новых сторис можно считать настоящим подарком для поклонников звезды.

Анна Кошмал показал своих главных мужчин – мужа и сына.

Отметим, об избраннике актрисы известно только, что его зовут Иван и что он человек, далекий от кинематографа. Они вместе с 2014 года, при этом Анна Кошмал долгое время скрівала свего избранника. Зимой 2018 года актриса поделилась радостной новостью – она стала законной супругой, а в июне 2019 их сыну исполнился год.

Анна Кошмал показала фото с супругом, на котором он обнимает ее в лучах закатного солнца.

Также звезда сериала «Сваты» показала серию фото с сыном.

На одном из снимков Анна Кошмал обнимает сына. Снимок он показала в ответ на просьбу фолловеров опубликовать фото, где она очень счастлива.

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