Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал на своей странице в Инстагарм показала снимок, на котором запечатлена в эффектном синем платье с декольте и разрезом. Праздничный образ дополнило изысканное колье.

«Так звали меня тонны оливье, шубы и закусок 😅 Новогодние застолья почему-то самые вкусные для меня… наверное это вкус детства, куда всегда так хочется вернуться хоть на минутку) И, тем не менее, как говорил Оскар Уальд «После хорошего обеда можно простить кого угодно»❤ Ну что, пережить ещё одно Рождество и обратно в нормальный режим питания?», - написала актриса.

Фолловеры Анны Кошмал были в восторге от образа актрисы, и засыпали ее комплиментами.

«Ты прекрасна», «Прекрасная», «Как идёт синий», «Ты просто красотка», «Ты очень прекрасная, и лучшая актриса, особенно в "Сватах"», «Ты чудесна», "Классный лук, классная Аня и классное настроение", - пишут в комментариях.

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