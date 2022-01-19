Відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, з'явилася в компанії свого коханого і розповіла, що пережила цікаву історію.

Аліна Гросу будує стосунки з актором Романом Полянським, з яким просто дружила і запрошувала на зйомки своїх кліпів, передає Politeka.net.

Зараз пара не тільки зустрічається, але і знімається разом в одному з серіалів. Про це свідчить фото, оприлюднені на Instagram-сторінці співачки.

На кадрах блондинка Аліна Гросу стояла з квітами разом з колективом, а фото робив Роман Полянський.

"Всіх зі святом, дорогі мої! А наші зйомки, тим часом, добігають кінця ❤️ Вероніка дякую ще одному прекрасному проекту за прожиту цікаву історію 🙌 🏽 скоро на @kanalukraina", - написала артистка.

Публікація швидко зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Прекрасна дівчина ти тоді красуня чарівна дуже спасибі" ," о чекаємо🙌 👏, будемо раді бачити тебе в новому серіалі!!! Красуня!!!", "👏 👏 👏до зустрічі в ефірі👌", " 🔥 🔥 🔥 крутишка👏", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Аліна Гросу до цього знімалася в "Любов без пам'яті", "Замок на піску", "Таємна любов" та інших.

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