Известная украинская певица и актриса Алина Гросу, появилась в компании своего возлюбленного и рассказала, что пережила интересную историю.

Алина Гросу строит отношения с актером Романом Полянским, с которым просто дружила и приглашала на съемки своих клипов,передает Politeka.net.

Сейчас пара не только встречается, но и снимается вместе в одном из сериалов. Об этом свидетельствует фото, обнародованные на Инстаграм-странице певицы.

На кадрах блондинка Алина Гросу стояла с цветами вместе с коллективом, а фото делал Роман Полянский.

"Всех с праздником, дорогие мои! А наши съёмки, тем временем, подходят к концу ❤️ Вероника 🎬 Спасибо ещё одному прекрасному проекту за прожитую интересную историю 🙌🏽 скоро на @kanalukraina", - написала артистка.

Публикация быстро собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Прекрасная девушка ты тогда красавица волшебная очень спасибо", "О ждём🙌👏, будем рады видеть тебя в новом сериале!!! Красотка!!!", "👏👏👏 до встречи в эфире 👌", "🔥🔥🔥Крутышка 👏", - написали пользователи Сети.

Отметим, Алина Гросу до этого снималась в "Любовь без памяти», «Замок на песке», «Тайная любовь» и других.

Напомним, что возлюбленный Алины Гросу рассказал всю правду об их отношениях и ребенке

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