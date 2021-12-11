Известная певица Алина Гросу, которая вернулась строить кареьру в Украину после развода, теперь часто радует поклонников интересными образами в Инстаграм.

Молодая исполнительница привыкла показывать себя в самых разных образах и удивлять тем самым публику. Поскольку Гросу нравится экспериментировать, сейчас она ходит с наращенными и густыми белыми кудрями.

В этот раз звезда появилась на светском вечере в черном костюме с белыми полосами и сетчатыми вставками на талии. Благодаря наряду, она показала свою стройность.

«Музыкальная платформа 💖 💖Песня года💖 💖мои Малиновые губы💖 Смотрите в новогоднюю ночь💖» - коротко написала под новыми фото Алина.

Поклонники оценили новый образ Гросу:

«😍 красотка; Красотка😍❤️; Красотка.. ❤; Какая хорошенькая 🔥; Очаровашка на которую все время хочется смотреть 😍; Эффектная💚; Куколка! 😍 Шикарный концерт был!; Алина, лучшая песня года?))) Лучшая за 5 лет нашей эстрады!; С этой причёской как маленькая. Бджилка😅; Ты великолепна особенно через 10 лет 👏Алин, я тут один вижу, что тебе как будто вновь 7-8 лет?».

Также в Instagram-сторис Гросу опубликовала кадры из разряда "до и после", на которых показала, как изменилась за последние 13 лет.

Так, на одном из коллажей Алину можно увидеть в полный рост, слева – ей 13 лет, справа – 26. Видно, что девушка сильно похудела, приобрела изящные женственные формы и сменила цвет волос и стиль в целом.

Напомним, Алина Гросу в тесном платье не постеснялась прижаться к молодому красавцу: "Вы как одно целое".

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