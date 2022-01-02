Певица Алина Гросу, которая встречается с российским актером Романом Полянским, показала, как встретила с любимым Новый год.

Как пишет Politeka.net, Алина Гросу является популярной украинской певицей. Звезда была замужем за бизнесменом Александром Комковым, но пара развелась через год после совместной жизни. Теперь певица встречается с актером из России Романом Полянским. Артист уже заявлял, что переехал в Украину. Не небывает Алина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Алина и Роман были вместе. Звезда опубликовала несколько снимков, как провела время с возлюбленным.

"С Новым годом, друзья", - написала Алина.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Счастья вам", "Вы очень красивая пара", "С Новым годом", "Вы самые лучшие", "Алинка и Роман. С новым годом вас поздравляем. Бешеной любви, мира, согласия и Благополучия".

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