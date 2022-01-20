Як пише Politeka.net, Руслан Євдокименко є єдиним сином легенди української естради Софії Ротару, який зрідка показує в соціальній мережі пам'ятні кадри своєї родини. Причому чоловік не говорить про особисте, але викладає знімки дітей і дружини.

Цього разу чоловік виклав пам'ятний кадр зі своїм батьком, пам'ять про який вони в родині шанують на його день народження. Так, чоловік в Instagram розмістив рідкісну фотографію свого батька-музиканта, народного артиста України Анатолія Євдокименка. Йому 20 січня виповнилося б 80 років. Нагадаємо, що чоловік Софії Ротару пішов з життя 20 років тому. Після нього співачка заміж більше не виходила.

"День народження батька.... 💔 Спасибі тобі за все 🙏 🏼 " - пише Руслан Євдокименко.

У мережі відреагували:

"Світла пам'ять Анатолію Кирриловичу😢 🙏 🏻; світла Пам'ять вашому татові! 🙏 🕯 😢 💔 🙏 🕯 ; Світла пам'ять🙏; Анатолій Кирилович️️️, світла пам'ять про нього завжди буде жити в наших серцях; світла пам'ять вашому, батькові Руслан !!🔥🔥; Пам'ятати. Світла пам'ять❤️🙏 🏻; вічна Пам'ять🙏 🏻; він був дуже хорошою людиною 😔 🙏 🏻 з ювілеєм💔; світла пам'ять, Анатолію Кириловичу...🙏 🕯».

Син Ротару одружений вже багато років на Світлані, з нею він нещодавно відсвяткував річницю - 28 років разом. У пари є двоє дітей-Анатолій і Соня, яка полетіла в США, де вчиться і будує кар'єру моделі. Руслан вже більш активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Руслан Євдокименко показав "дитину". Маленьке цуценя лежало з закритими очима.

"Дитина спить...",- написав Руслан Євдокименко.