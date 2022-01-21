Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський комік, який прославився в українській "Лізі сміху" і брав участь у "Танцях з зірками" Іван Люленов часто ділиться з фанатами подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу артист виклав у соцмережі кумедне відео, на якому показав, як пірнав в ополонку на Водохреща.
У ролику Іван і ще натовп його друзів повільно спускаються сходами у воду. Треба сказати, що комік вибрав вельми екстравагантний образ – на ньому сині шорти, шапка і чорний метелик на шиї, хлопець ще й гітару в руках тримає і наспівує щось про перший раз. А коли опускається в воду по коліна, голосно матюкається.
У підписці до відео Люленов написав: "Перший раз пірнаю в ополонку. Скоро новий трек". Користувачі тут же почали коментувати ролик, багатьом не сподобалося, що Комік матюкається, хоча інші прийняли це відео з гумором.
"Ні, не годиться! Потрібно ж три рази занурюватися! Перезняти треба", "Найцінніше прикриваєш рукою", "Ай, Іван, не матюкайтеся", "Ти живий чи мертвий?", "Мам, я в шапці", "Ля, як залаявся!", "Такі всі віруючі, шо капець", "Ну, могло бути і гірше", "Що за цирк?", "Челентано вже не той", - пишуть в коментарях.
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(Увага, на відео присутня ненормативна лексика)
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