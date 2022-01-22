Відома супермодель 90 - х Наомі Кемпбел висловилася про важливий для неї захід, під час якого вона прощалася з близькою для неї людиною.

Як пише Politeka.net, Наомі Кемпбелл модель не припиняє свою діяльність і в 51 рік, тому в Instagram часто показує пам'ятні фото з показів, різних заходів і просто моменти з важливих спогадів. В цей раз Наомі вирішила показати досить незвичний образ в білому костюмі.

"Кажуть, проси те, що хочеш. Я приїхала в Париж, щоб засвідчити свою повагу і вшанувати пам'ять Вірджила, подивившись його останнє шоу. Але всі, хто мене знає, включаючи Вірджила, спостерігають за нами. Як тільки я приземлилася і опинився в машині, я відчула необхідність йти пішки. Так що в житті ніколи не знаєш, як все повернеться на круги своя.

Я дзвоню П'єру Джорджіо і кажу йому, що хочу взяти участь в чоловічому шоу. Тому я хотіла б подякувати Дельфіну Арно, Майкла Берка, генерального директора LV за те, що дозволили мені в останній раз віддати честь моєму братові» - висловилася Наомі.

У мережі підтримали:»Така елегантна❤️; прямо Небесна Діва 🌟 🌙 💫 ✨ чудовий образ; я так пишаюся, що у тебе вистачило сили і мужності йти; Королева ❤️🔥; така бездоганна жінка і так хороша🙏 🏻 🙏 🏻".

Як можна помітити, зараз Наомі віддає перевагу акцентувати увагу на спогадах і часто вітає близьких. Раніше на також порадувала і світськими фото і звернулася до подруги:

"Ти надихнула ціле покоління жінок і дала силу і мотивацію йти до своєї мрії і пристрасті. Ми вітаємо вас сьогодні і кожен день. Тільки любов і повагу до тебе, сестричка» - висловилася модель.

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