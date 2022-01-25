Як пише Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в соцмережі часто показує різні моменти з життя, міркує про вчинки і говорить про цікаві моменти, які бувають на її інтерв'ю.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Цього разу телеведуча вирішила поділитися особистим, чого зазвичай не робить. Як правило, Єфросиніна залишає особисті моменти за кадрами, але цього разу вирішила показати рідкісні фото своєї мами, яка святкувала свій день народження.

"Мамусинка, в кожен твій Новий Рік прошу тебе тільки про одне: будь у нас завжди!!! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті!» - писати Єфросиніна.

Шанувальники і колеги зірки підтримали привітання:

"З іменинницею ❤довгих щасливих років життя❤; Маму з Днем Народження! О, у вас всіх на першому фото ДР 25 числа))) круто😍; яка ж вона красуня у вас! 😍 ; з такою генетикою зрозуміло, в кого Ви так відмінно виглядаєте; тепер зрозуміло в кого ви така струнка і красива😍 прекрасна матуся у Вас!🥰 💕 ; Яка гарна мама!😍 З Днем Народження!❤ ; Яка гарна 😍 нехай здійсниться взагалі побажання ❤️" »

Також Єфросиніна поділилася веселим фото, на якому показала свою сім'ю в повному складі.

На знімку зображені чоловік телеведучої-бізнесмен Тимур Хромаєв і їхні діти-17-річна дочка Нана і 7-річний син Олександр.

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