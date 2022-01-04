Певица Оля Полякова откровенно рассказала, что думает о ведущей Маше Ефросининой, с которой в прошлом году запустила совместный проект, ток-шоу на YouTube "Взрослые девочки".

Так, 37-летняя Полякова в программе "Зірковий шлях" ответила на вопрос, кто больше боялся запускать совместное шоу, передает Politeka.net.

По словам Оли, ее 42-летняя напарница очень щепетильна и продумывает каждую мелочь, пытаясь довести все до идеала. Певица призналась, что Ефросинина долго сомневалась и даже предлагала пригласить в качестве ведущих еще кого-то из звезд.

"Маша, во-первых, очень осторожна, во-вторых, перфекционистка. Она не может пойти на что-то, хорошенько не подумав. Она долго сомневалась, предлагала других каких-то еще девочек. И я всегда ей говорила, у них нет того опыта, нет того возраста, потому что надо дожить до тех лет... пожить с мужем, родить детей... У нас много звезд, у которых нет этого опыта, чтобы говорить на все темы", - рассказала Полякова.

Отметим, на сегодня уже вышло семь выпусков "Взрослых девочек". Маша с Олей обсуждают наиболее интересные, актуальные и даже неудобные темы. Знаменитости обещали поклонникам, что будет "остро, горячо и с юмором", и успешно придерживаются своего плана.

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