Как пишет Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в соцсети часто показывает разные случаи из жизни, рассуждает о поступках и говорит об интересных моментах, которые бывают на ее интервью.

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В этот раз телеведущая решила поделиться личным, чего обычно не делает. Как правило, Ефросинина оставляет личные моменты за кадрами, но в этот раз решила показать редкие фото своей мамы, которая праздновала свой день рождения.

«Мамусинка, в каждый твой Новый год прошу тебя только об одном: будь у нас всегда!!! С днём рождения, самый позитивный человек на планете!» - пишет Ефросинина.

Поклонники и коллеги звезды поддержали поздравления:

«С именинницей ❤долгих счастливых лет жизни❤; Маму с Днём Рождения! О, у Вам всех на первом фото ДР 25 числа))) круто😍; какая же она красавица у вас! 😍; с такой генетикой понятно, в кого вы так отлично выглядите; Теперь понятно в кого вы такая стройная и красивая😍 Прекрасная Мамочка у Вас!🥰💕; Какая красивая мама!😍 С Днём Рождения!❤; Какая красивая 😍 пусть исполнится вообще пожелание ❤️».

Также Ефросинина поделилась веселым фото, на котором показала свою семью в полном составе.

На снимке запечатлены супруг телеведущей – бизнесмен Тимур Хромаев и их дети – 17-летняя дочь Нана и 7-летний сын Александр.

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