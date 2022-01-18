Телеведущая Маша Ефросинина показала, как с Дашей Астафьевой и Соней Плакидюк отметили День рождения Оли Поляковой, засветив настоящие лица звезд.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей. Звезда дружит с певицей Ольгой Поляковой, с которой создает шоу "Взрослые девочки". На новых фото Маша показала, как праздновала День рождения подруги в компании Даши Астафьевой и фотографа Сони Плакидюк.

На первом фото Полякова была с Ефросининой. А на втором фото к Оле и Маше присоединились Даша Астафьева и Соня Плакидюк.

"С днём рождения, наша королева сердец Оля Полякова. не прошло и года и мы снова празднуем. Соня Плакидюк, Даша Астафьева", - написала Маша.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Когда уже новый выпуск ваших девочек? Вроде как, две недельки прошли уже", "Все на одно лицо. Вы заметили?", "Какие у всех зубы одинаковые)", "Может, когда выпили уже хорошо, то и не выставлять? Ся)".

Напомним, Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года

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