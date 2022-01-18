Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является успешной украинской телеведущей. Звезда дружит с певицей Ольгой Поляковой, с которой создает шоу "Взрослые девочки". На новых фото Маша показала, как праздновала День рождения подруги в компании Даши Астафьевой и фотографа Сони Плакидюк.
На первом фото Полякова была с Ефросининой. А на втором фото к Оле и Маше присоединились Даша Астафьева и Соня Плакидюк.
"С днём рождения, наша королева сердец Оля Полякова. не прошло и года и мы снова празднуем. Соня Плакидюк, Даша Астафьева", - написала Маша.
Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
"Взрыв прогремит в течение 3 часов": в Кривом Роге сообщили о "минировании" всех школ
Перестало биться сердце красотки из известного сериала, который любят тысячи украинцев: "Теперь ты сияешь в небе"
Остановилось сердце звезды реалити-шоу "Беременна в 16": "Семья отреклась от несчастной"
Анджелина Джоли с новым цветом волос изумила помолодевшим видом: "Какая сильная дама"
"Когда уже новый выпуск ваших девочек? Вроде как, две недельки прошли уже", "Все на одно лицо. Вы заметили?", "Какие у всех зубы одинаковые)", "Может, когда выпили уже хорошо, то и не выставлять? Ся)".
Напомним, Ефросинина на вечеринке засветила мужа Поляковой, который старше ее на 22 года
А еще Politeka писала, что Евгений Кот раскрыл Ефросининой истинную цену своего успеха
Также Politeka сообщала, что стало известно, почему Чмерковский долго отказывался от "Танців з зірками"