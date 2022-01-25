Як повідомляє Politeka.net, Іванна Онуфрійчук в останньому сезоні стала ведучою шоу" Танців з зірками", причому під час роботи не обійшлося без різних конфліктів. Незважаючи на це, Іванна довела зйомки до кінця і змогла навіть набрати свою аудиторію в Instagram.

Тепер Іванна також активно розповідає в мережі про своє життя, Відпочинок з чоловіком-мільйонером і говорить про плани на майбутнє. Нещодавно артистка вирушила на відпочинок в Африку, тому більшу частину часу приділяє екскурсіям по незнайомій їй місцевості.

Також Іванна вирішила показати, як ніжиться вранці з чоловіком в розкішному номері готелю або ж насолоджується неймовірним видом з ванної кімнати.

"Коли вранці відкриваєш очі, а тут такий вигляд. Тільки подивіться!» - писати Іванна.

Також Іванна поділилася в Instagram кадрами з подорожі до Кенії. Виявилося, зірка побувала в бідному африканському селі і зустрілася з її жителями. Особливо телеведучу вразили діти, про що вона розповіла у своєму пості.

Нагадавши, "Подають м'ясо страуса і крокодила": Онуфрійчук похвалилася, як проводить час після Мальдів і Франції.

Як повідомляла Politeka, Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну з чоловіком-мільйонером:"прийшов час...".

Також Politeka писала, що Ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук зробила зізнання про весілля з мільйонером: "хотілося влаштувати...".